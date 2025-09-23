Грозит пожизненное: семейство диверсантов задержали в Самарской области

Отца и сына, причастных к диверсиям, задержали в Самарской области

Отца и сына 1970 и 1992 годов рождения задержали в Самарской области. Семейство причастно к совершению диверсий в регионе, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.

Их задержали при подготовке к подрыву железнодорожного моста в регионе через реку Самару. У отца и сына нашли 13,5 кг взрывчатки и квадрокоптеры.

В июле 2023 года они взорвали магистральный газопровод в Сызранском районе, а в прошлом году два моста — через Самару и Чапаевку. Отец и сын причастны с организации тайника со СВУ, с его использованием подорвали подстанцию «Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода».

В отношении фигурантов возбудили уголовные дела о незаконном изготовлении и обороте взрывчатки. Рассматривается вопрос о возбуждении дел по статьям о диверсии, участии в террористической организации и госизмене.

«По совокупности совершенных преступлений им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — сообщили в ЦОС ФСБ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали выходца из Азербайджана, сотрудничавшего с украинскими радикалами. Обнаружен спрятанный им схрон с составляющими для изготовления взрывных устройств. Возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.

