Хранил СВУ в тайнике: деятельность украинского диверсанта пресекли в Ставрополье

Обнаружен спрятанный им схрон с составляющими для изготовления взрывных устройств. Возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.

ФСБ России обнародовала видеозапись, на которой показано обезвреживание сапером тайника с компонентами взрывчатки, предназначавшейся для осуществления терактов в Ставропольском крае. В подготовке этих устройств участвовал азербайджанец, действовавший по указанию координаторов с территории Украины.

На видео запечатлен момент доставки задержанного к обустроенному им тайнику, где он указывает специалистам место хранения компонентов для самодельных взрывных устройств. Также в ролике демонстрируется содержимое тайника.