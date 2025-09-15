Завалился на бок: воздушный шар в Дмитрове приземлился у домов — видео

Неожиданная посадка воздушного шара произошла в Дмитрове, он приземлился около домов и парковки, сообщает «МК: срочные новости» .

Воздухоплаватели явно пережили не самые лучшие моменты. Однако люди остались в корзине, не вывалились на землю.

На видео с места происшествия показано, что шар лежит на траве между многоквартирным домом и стоянкой машин и проводами городской линии электропередачи. Рядом находятся дети, которые рассматривают его.

Ранее 8 человек погибли во время трагического полета на воздушном шаре в Бразилии, который начал гореть в воздухе.