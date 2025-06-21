Вспыхнул и упал: 8 человек погибли в ЧП с воздушном шаром в Бразилии

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CNN: 8 человек погибли при падении воздушного шара в Бразилии

Минимум 8 человек погибли во время трагического полета на воздушном шаре в Бразилии. Он начал гореть в воздухе и рухнул, сообщает Baza .

Инцидент случился в штате Санта Катарина. Количество погибших может еще вырасти. На шаре отправились кататься 22 человека.

На опубликованном видео площадка, на которой стояли люди, отсоединяется от основной части воздушного шара и падает вниз.

По какой причине произошло возгорание, неизвестно. Все детали уточняются.