Вспыхнул и упал: 8 человек погибли в ЧП с воздушном шаром в Бразилии
CNN: 8 человек погибли при падении воздушного шара в Бразилии
Фото - © Телеграм-канал Baza
Минимум 8 человек погибли во время трагического полета на воздушном шаре в Бразилии. Он начал гореть в воздухе и рухнул, сообщает Baza.
Инцидент случился в штате Санта Катарина. Количество погибших может еще вырасти. На шаре отправились кататься 22 человека.
На опубликованном видео площадка, на которой стояли люди, отсоединяется от основной части воздушного шара и падает вниз.
По какой причине произошло возгорание, неизвестно. Все детали уточняются.