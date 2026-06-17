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Заслуженный летчик-испытатель РФ погиб при крушении самолета в Подмосковье

70-летний заслуженный летчик-испытатель России Петр Тутакин погиб в результате крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщает 112 .

В среду вечером легкомоторный самолет Zlin Z42 потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме Вихрево в Сергиево-Посадском городском округе. При ударе об землю самолет загорелся и полностью выгорел.

Помимо этого, в результате происшествия погиб 52-летний владелец воздушного судна Алексей Н. По факту крушения легкомоторного самолета в Подмосковье возбуждено уголовное дело.

«Росавиация» классифицировала произошедшее событие, как катастрофу. Расследованием причин ЧП займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Центрального МТУ «Росавиации».

Тутакин долгое время служил летчиком-испытателем в службе летных испытаний ВВС в Москве, а также был главным специалистом управления летной службы «Авиапром».

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