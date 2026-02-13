Завалило около 30 машин: на стоянке в Люберцах рухнула крыша

сегодня в 16:41

Крыша рухнула на автомобильной стоянке в Люберцах из-за сугробов

В Люберцах, на улице 3-е Почтовое Отделение, 66, рухнула крыша на автомобильной стоянке, сообщает Telegram-канал «Мои Люберцы» .

Предварительно, под завалами оказались около 30 автомобилей.

На видео с места ЧП показано, что пластиковый навес на уличной стоянке рухнул под тяжестью сугробов. Из-под него видны капоты поврежденных машин.

Ранее кусок льдины упал с крыши и проломил грудь 10-летней девочке в Подмосковье.

