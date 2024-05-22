Заточение в квартире и 15 млн руб: пенсионерка стала жертвой оборотня в погонах

Полицейский запер пенсионерку в квартире в Уфе и выманил у нее 15 млн рублей

В 2019 году у пожилой женщины пропал сын. Она написала заявление в полицию. По факту исчезновения человека возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Его расследовал Александр. Через 6 месяцев ее сына нашли в лесу, он замерз. Отец не смог пережить утрату и обвинения в убийстве собственного ребенка — заболел, а затем умер. Пенсионерка осталась одна.

Как рассказала потерпевшая, через 3 года после похорон к ней пришел Александр, который поведал, что за пенсионеркой следят и готовят покушение, может быть, это кто-то со стороны снохи.

Он также убедил жертву, что полиция держит все под своим контролем, ей помогут. Мужчина тайно вывез ее на якобы оперативную квартиру, надел GPS-модуль и держал взаперти с февраля по май. Полицейский запретил пенсионерке общаться с любимыми людьми и забрал телефон. Когда она снимала трекер, чтобы помыться, полицейский ей сразу звонил и велел надеть его обратно. Продукты и лекарства он привозил только лично.

Александр напугал женщину тем, что заказчик якобы потребовал бы с нее 15 млн рублей, поэтому, чтобы поймать злоумышленника с поличным, следует срочно собрать необходимую сумму.

По заявлению жертвы, он уговорил ее оформить кредиты и заложить все имеющееся имущество: трехкомнатную квартиру, частный дом и автомобиль. Также пенсионерка одолжила деньги у знакомых и племянника. Всего она собрала почти 15 млн рублей и отдала их Александру. При этом полицейский вынес из ее квартиры весь алкоголь, золото и 1 кг креветок.

С февраля по май пожилая женщина жила в «оперативной квартире». А 5 мая полицейский перестал выходить на связь. Пенсионерка решилась выйти на улицу, пошла домой и рассказала соседям о случившемся. Они обратились в МВД, а там узнали, что Александр уже сидит в СИЗО за мошенничество в особо крупном размере. Он совершил еще одно преступление по похожей схеме.

Пенсионерку признали потерпевшей, но вернуть деньги у нее, скорее всего, не получится. Экс-силовик, предварительно, пошел на сделку со следствием.