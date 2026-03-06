Застрявшие в Иране россияне не могут выйти на связь с родными

В Иране, предположительно, уже неделю нет интернета, из-за чего застрявшие там россияне не могут связаться с родными, сообщает SHOT .

Родственники уже несколько дней пытаются связаться с российскими туристами, которые находятся сейчас в Иране, но безуспешно. Путешественники не отвечают.

В стране заблокированы международные мессенджеры, в том числе Telegram. В Иране есть местное приложение «Бале», но оно было атаковано хакерами «Моссада», из-за чего теперь тоже не работает. Вместо сообщений на экране появляется надпись updaiting («обновляется»).

Сейчас родственники застрявших в Иране россиян просят иранцев, которые проживают в других странах, позвонить туристам на телефоны с местными сим-картами. Некоторые СМИ утверждают, что в Иране уже неделю отсутствует интернет.

Ранее более 1500 дальнобойщиков из России оказались заблокированы в Иране из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Они стоят на границе между Азербайджаном и Ираном.

