Более 1,5 тысяч российских дальнобойщиков застряли в Иране из-за боевых действий

Более 1500 дальнобойщиков из России оказались заблокированы в Иране из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Они оказались в городе Астара, который является важным транспортным узлом на границе между Азербайджаном и Ираном и стоит на основном торговом маршруте, сообщает Mash .

Соотечественники доставляли в Тегеран зерно, крупы и муку. По словам водителей, если их не выпустят в ближайшее время, продукты испортятся. Кроме того, в СКФО может возникнуть дефицит таких продуктов, как помидоры, лимоны, грейпфруты, виноград, перцы и черешня.

Прошедшей ночью удалось отпустить всего 100 фур. Еще 1,4 тыс. остались ждать очереди на границе. Водители не могут связаться с посольством из-за постоянных перебоев со связью и интернетом. Ближайшая возможность выйти на связь с внешним миром находится в 4 км от контрольно-пропускного пункта, но не все имеют возможность добраться.

Ранее стало известно, что сотни российских туристов застряли на Шри-Ланке и в Таиланде из-за атак на Ближнем Востоке.

