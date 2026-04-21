В Крыму наблюдается дефицит квалифицированных сотрудников в сфере гостеприимства. Об этом в эфире рассказал владелец ресторанно-гостиничного бизнеса, писатель Григорий Алексанян, сообщает «Крым 24» .

По его словам, одной из причин кадрового дефицита стало то, что молодые специалисты предпочитают строить карьеру в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, где у них уже есть работа и больше возможностей для профессионального роста.

Дополнительный фактор — сравнительно недавняя подготовка профильных кадров в регионе. Местные образовательные учреждения начали выпускать специалистов в сфере гостеприимства только с 2014 года, поэтому их количество пока остается недостаточным.

Для решения проблемы бизнес предлагает развивать программы трудового туризма и миграции. Алексанян привел пример шеф-повара из Подмосковья, который приехал на сезонную работу, а затем решил переехать на полуостров вместе с семьей, приобрести жилье и устроить детей в местные учебные заведения.

