В Подольске прошел турнир «Блеск» по гимнастике

19 апреля в Физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» состоялся открытый турнир по художественной и эстетической гимнастике «Блеск», который собрал порядка 90 юных спортсменок из разных городов и регионов. На соревновательной площадке свое мастерство и грацию демонстрировали гимнастки в возрасте от 6 до 16 лет, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Соревнования проходили по двум дисциплинам. В разделе эстетической гимнастики участницы выступали в групповых упражнениях. Каждая команда, состоящая из 8-12 девочек, представляла номер продолжительностью до двух с половиной минут, показывая синхронность и командную работу.

Художественная гимнастика была представлена индивидуальными выступлениями согласно разрядным нормам — от третьего юношеского разряда до программы кандидатов в мастера спорта. Продолжительность одного номера составляла полторы минуты, за это время гимнастки должны были выполнить не менее шести обязательных элементов, подобранных тренером исходя из их индивидуальных возможностей.

«За четыре года занятий эстетической гимнастикой здесь, в Подольске, я научилась многому, и каждое выступление — это серьезный вызов. Сегодня я испытывала колоссальное волнение перед выходом на ковер, но как только зазвучала наша музыка, мы смогли полностью сконцентрироваться на программе. Нам удалось показать хороший уровень синхронности и выполнить все элементы так, как мы отрабатывали на тренировках», — рассказала юная гимнастка Валерия.

По итогам турнира все участницы были награждены памятными подарками. Победители и призеры, занявшие первое, второе и третье места, получили медали, грамоты и кубки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.