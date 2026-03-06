Застряли в решетке радиатора: жительница Казани снесла стаю куропаток на трассе

Жительница Казани сбила на автотрассе стаю куропаток и получила за это штраф в 600 рублей. Теперь ее автомобилю требуется замена бампера, которая обойдется в 42 тыс. рублей, сообщает Mash Iptash .

Девушка рассказала, что ехала по платной дороге. Машина разогналась до 200 км в час. В какой-то момент автолюбительница заметила на дороге птиц.

Жительница Казани решила, что это голуби. Однако при приближении авто птицы на улетели. Машина влетела прямо в стаю. После удара на лобовое стекло брызнула кровь.

Выяснилось, что девушка сбила стаю куропаток. Две птицы застряли в решетке радиатора. Теперь машине девушки требуется замена бампера, которая обойдется в 42 тыс. рублей. Также она выплатила штраф 600 рублей.

