В Кемерове большой грузовик сбил 15-летнюю школьницу

В Кемерове 15-летняя школьница попала под колеса грузовика на пешеходном переходе, сообщает Сiбдепо .

По предварительной информации, на улице Центральной большегруз марки «Вольво», управляемый 50-летним мужчиной, совершил наезд на 15-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по «зебре».

Вследствие столкновения несовершеннолетняя получила травмы. В ходе проверки у водителя грузовика были выявлены множественные нарушения: отсутствие необходимых документов на транспортное средство, неисправный тахограф и иные технические неполадки.

По данным правоохранительных органов, определенная ответственность лежит и на пострадавшей, которая перед выходом на пешеходный переход не удостоверилась в безопасности, будучи в капюшоне, ограничивающем обзор.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. В отношении водителя уже приняты меры.

