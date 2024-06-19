«Засосал морской тягун»: стали известны подробности пропажи девушки в Сочи

20-летняя Диана и ее друг гуляли по берегу, когда их накрыли волны. Девушку засосал морской тягун, ее тело ищут уже третьи сутки, сообщает Baza .

Спасатели приехали на место, когда Диана бесследно исчезла в морской глубине. Тело девушки ищут уже третьи сутки, но пока безрезультатно.

16 июня 20-летняя Диана отправилась гулять по сочинским барам вместе с двумя друзьями. После прогулки по барам девушка решила отправиться на берег, заявив, что хочет «помочить ножки».

Гулять по берегу Диана отправилась со своим другом. Девушка не побоялась больших волн, заявив, что ее не смоет, ведь в воду она зайдет «всего на минуту». В итоге Диана зашла слишком далеко, ее столкнула с ног волна. Спутнику девушки удалось встать и избежать гибели.

По сообщениям друзей девушки, они видели голову Дианы в воде около пяти минут, а затем подруга исчезла. Парни подбежали к мужчине в спасательной будке, но тот отказался лезть в воду, сказав, что не умеет плавать. Спасательных кругов они также не обнаружили.