Девушку смыло в море во время свидания на пляже в Сочи
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В Сочи мощная волна смыла девушку в море, она вместе с возлюбленным во время шторма решила зайти в воду, сообщает SHOT.
Трагедия произошла во время прогулки пары по пляжу «Ривьера». Молодой человек предложил своей спутнице зайти в бушующее море, но сильные волны сбили обоих с ног. Парню удалось встать, а девушку понесло на глубину, под воду она ушла с головой.
Спасатели разыскивают туристку уже второй день, но поиски до сих пор не увенчалась успехом.
Известно, что пара приехала на отдых из Липецкой области. Пропавшей 20 лет.