Девушку смыло в море во время свидания на пляже в Сочи

В Сочи мощная волна смыла девушку в море, она вместе с возлюбленным во время шторма решила зайти в воду, сообщает SHOT .

Трагедия произошла во время прогулки пары по пляжу «Ривьера». Молодой человек предложил своей спутнице зайти в бушующее море, но сильные волны сбили обоих с ног. Парню удалось встать, а девушку понесло на глубину, под воду она ушла с головой.

Спасатели разыскивают туристку уже второй день, но поиски до сих пор не увенчалась успехом.

Известно, что пара приехала на отдых из Липецкой области. Пропавшей 20 лет.