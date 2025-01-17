Заслуженного тренера РФ задержали по подозрению в совращении 12-летней девочки

В Ростовской области был задержан заслуженный тренер России по легкой атлетике Владимир Дротик, которого подозревают в совращении несовершеннолетней, сообщает Mash .

Три года назад Владимир Дротик стал героем выпуска известного спортивного блогера Вити Кравченко. Из ролика стало известно, что мастер спорта выживает на зарплату 22 тыс. рублей в месяц и пытается погасить кредит в 1,5 млн рублей. В итоге неравнодушые зрители собрали Дротику 1,8 млн рублей.

В настоящее время тренера обвиняют в домогательствах к 12-летней девочке. Дротику грозит от 4 до 8 лет тюремного заключения. Согласно версии следствия, он приставал к школьнице в период с 7 по 11 января в Волгодонске.

За свою тренерскую карьеру Владимир Дротик воспитал несколько поколений призеров и чемпионов России. Среди его воспитанников — призерка Олимпийских игр Юлия Гущина.

Ранее в Москве таксист-мигрант домогался 15-летней девочки, не выпуская ее из автомобиля. Проводится проверка.