В Москве таксист-мигрант домогался 15-летней девочки, не выпуская ее из авто

сегодня в 12:16

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о проведенной проверке по факту домогательств столичного таксиста к несовершеннолетней, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно данным из соцсетей, в Москве водитель такси, являющийся гражданином одной из стран ближнего зарубежья, домогался 15-летней девочки. Мужчина отказывался выпускать пострадавшую из автомобиля.

По факту противоправных действий в отношении уроженца одной из постсоветских республик организована доследственная проверка. Об установленных обстоятельствах Бастрыкину доложит руководитель ГСУ СК России по г. Москве Андрей Стрижов.

Исполнение поручения главы СК поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее в Москве таксист набросился на пассажирку в салоне авто и изнасиловал ее. Правоохранительным органам удалось задержать преступника. Возбуждено уголовное дело.