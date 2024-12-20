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Таксист в Москве изнасиловал пассажирку прямо в салоне авто

В Москве таксист набросился на пассажирку в салоне авто и изнасиловал ее. Правоохранителям удалось задержать преступника, сообщает Lenta.ru .

Инцидент произошел 16 декабря в столице. Водитель такси припарковал авто на улице Кошкина. Затем он начал домогаться пассажирки.

Женщина не смогла отбиться — таксист изнасиловал ее. Пострадавшая обратилась в полицию.

Водителя такси задержали. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 131 (изнасилование) и ч. 2 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера). Ему собираются избрать меру пресечения.

Ранее два пьяных россиянина изнасиловали 14-летнюю школьницу в сауне. Задержанным 19 и 20 лет.