Зарубивший топором мать подросток из Подмосковья оказался фанатом Minecraft

Трагедия произошла накануне в Сергиевом Посаде. Школьник все свободное время играл в компьютер, что стало причиной его проблем с учебой. Последние несколько дней подросток болел и еще больше времени проводил за компьютером, при этом не выполняя домашние задания.

Мать в воспитательных целях решила отобрать шнуры от компьютера, смартфон и планшет у сына. Девятиклассник пришел в ярость, нашел топор и размозжил им голову своей матери. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Затем школьник самостоятельно пришел в отделение полиции и рассказал о случившемся. Несовершеннолетнего подозревают по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

По словам учителей, ребенок был тихим, успеваемость у него была удовлетворительной. Мама воспитывала мальчика одна, но школьник всегда вел себя спокойно.