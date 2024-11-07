Зарубивший топором мать подросток из Подмосковья оказался фанатом Minecraft
Подмосковный девятиклассник, который зарубил топором свою мать, был фанатом компьютерной игры Minecraft. Женщина мешала 15-летнему сыну играть, сообщает Mash.
Трагедия произошла накануне в Сергиевом Посаде. Школьник все свободное время играл в компьютер, что стало причиной его проблем с учебой. Последние несколько дней подросток болел и еще больше времени проводил за компьютером, при этом не выполняя домашние задания.
Мать в воспитательных целях решила отобрать шнуры от компьютера, смартфон и планшет у сына. Девятиклассник пришел в ярость, нашел топор и размозжил им голову своей матери. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Затем школьник самостоятельно пришел в отделение полиции и рассказал о случившемся. Несовершеннолетнего подозревают по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
По словам учителей, ребенок был тихим, успеваемость у него была удовлетворительной. Мама воспитывала мальчика одна, но школьник всегда вел себя спокойно.