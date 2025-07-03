Сайт и мобильное приложение «ВКонтакте» перестали открываться

В четверг днем перестали работать сайт и мобильное приложение крупнейшей в России социальной сети «ВКонтакте», передает корреспондент РИАМО.

При попытке загрузить сайт соцсети с компьютера появляется белый экран с надписью: «Страница временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте еще раз позже».

Кроме того, воспользоваться не получится и мобильным приложением — оно тоже не работает. Проблема касается как смартфонов на iOS, так и на Android.

Сбой носит массовый характер — на невозможность зайти в соцсеть жалуются пользователи со всей страны, это следует из данных сайта downdetector.su. С чем связан произошедший сбой, неизвестно.