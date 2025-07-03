Новые домики для краснокнижных уток оборудовали в Королеве

Новые «квартиры» для уток сделали студенты техникума им. С. П. Королёва и специалисты городской сферы благоустройства. Плавучие жилища соответствуют всем рекомендациям экспертов-орнитологов, включая размеры и строительные материалы — сосновые доски, обработанные специальным экологическим составом, который не повредит экосистеме пруда, но защитит их от воды и перепада температуры. Домики закрепили в центре водоёма, где уткам будет удобно и комфортно выводить потомство.



После установки студенческий стройотряд и рабочие городского предприятия «Горзеленхозстрой» провели очистку пруда — убрали с поверхности водоема мусор и разросшиеся водоросли.



Краснокнижные утки-огари живут в королёвском пруду уже несколько лет. Жители города с удовольствием приходят в сквер, чтобы понаблюдать за редкими птицами, а студенты техникума следят за состоянием домиков и при необходимости меняют их на новые.



Сквер Героев Курсантов с прудом пользуется большой популярностью у жителей микрорайона Юбилейный. Пять лет назад по просьбе жителей здесь провели комплексное благоустройство, здесь появилась красивая набережная, удобные скамейки и пляжные кресла, а в вечернее время вокруг пруда загорается множество огней. Это любимое место встреч и прогулок королевцев всех возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.