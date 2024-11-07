Озвучены обстоятельства зверской расправы школьника над матерью в Подмосковье

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У зарубившего мать топором подростка из Подмосковья несколько дней болела голова

Стали известны детали трагедии в Сергиевом Посаде, где подросток убил мать топором. Предварительно, причиной стал конфликт из-за отобранного у мальчика планшета. В момент убийства он был в доме со своей жертвой вдвоем, сообщает RT .

У подростка была положительная характеристика в школе, а семья казалось благополучной — убитая воспитывала сына самостоятельно.

Женщина ранее жила в Киргизии, переехала в Россию в начале 2000-х годов и получила гражданство. В последнее время работала бухгалтером на мебельной фабрике.

Стало известно, что мальчик последние дни оставался дома из-за головной боли. Возможно, это также способствовало напряжению в семье, когда мать заставила его вернуться к учебе или посетить врача.

Ранее сообщалось, что 15-летнего мальчика подозревают в убийстве топором собственной матери. Ребенок сам пришел в полицию и обо всем рассказал.