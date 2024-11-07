Подмосковный Раскольников: ребенок зверски убил мать топором

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В Сергиевом Посаде 15-летнего мальчика подозревают в убийстве топором собственной матери. Ребенок сам пришел в полицию и обо всем рассказал, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК по Московской области.

Следствие полагает, что утром 6 ноября подросток находился в частном доме в деревне Красная сторожка. Сидя в спальне, он взял топор и размозжил им голову своей матери. Родительница погибла на месте.

После случившегося юноша сам сдался силовикам и был задержан. Сейчас с ним работают следователи.

Несовершеннолетний подозревается по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). Следком устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.