Включаемся в работу: как полнолуние в июле 2025 повлияет на знаки зодиака

В материале РИАМО — о том, как полнолуние, которое состоится в труженническом знаке Козерога, повлияет на все знаки зодиака.

Все накаляется до предела: общий прогноз на полнолуние 10 июля

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В 23:37 по московскому времени 10 июля состоится очередное астрологическое событие — полнолуние в знаке Козерога. Полнолуние — это высший пик, расцвет чего бы то ни было, будь то какая-либо ситуация, которая не давала покоя долгое время, проект, который завис в воздухе, проблема в отношениях и так далее. Все накаляется до предела и готовится к тому, чтобы пойти на спад.

Полнолуние же в знаке Козерога приковывает наше внимание к делам профессиональным. Это время идеально для тех, кто «живет» работой, любит практичность и держать все под контролем. Также в этот период хорошо себя чувствуют люди, имеющие внутренний стержень и способные нести ответственность за все, что с ними происходит в жизни. Сейчас можно разобраться со многими делами и с легкостью вздохнуть.

Полнолуние в этот раз состоится практически в полночь, поэтому не исключено, что некоторые работяги до последнего засидятся в офисе или будут трудится всю ночь — но уже дома. Коллеги сейчас как никогда открыты к взаимодействию и готовы помогать друг другу.

Есть у такого полнолуния и очевидные минусы. И один из них — склонность всех нас к самоанализу. Многие призадумаются над тем, чего они достигли, какое положение они занимают в обществе, нравится ли им их работа. Не всегда ответы на эти вопросы будут положительными, а потому неизбежны и горькие разочарования в себе. Постарайтесь не слишком сильно себя критиковать, а то так и до депрессии недалеко.

Также многим будет не до любовных отношений, чувства на какое-то время «замораживаются», поэтому не стоит расстраиваться, если ваша вторая половинка отказывается с вами идти куда-то вдвоем или ведет себя по отношению к вам апатично. Зато это прекрасное время для обговаривания давних проблем в отношениях, а также для их узаконивания.

Гороскоп по знакам зодиака на период полнолуния в июле 2025 года

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Овен: Вам как ни одному другому знаку придется быть внимательными на работе. Тщательно выполняйте все поручения, которые дает вам начальство, не халтурьте. Тогда можете ожидать справедливого повышения по службе.

Телец: Что-то меняется в вашем мышлении и мировосприятии. Вы начинаете видеть этот мир и себя в нем гораздо более серьезно, нежели раньше. Отбросьте розовые очки, возьмите ответственность за себя в свои руки.

Близнецы: К стрессам вы привыкли давно, а в период полнолуния он еще прибавится. Обратите особенное внимание на свои долги (в каком бы то ни было виде), постарайтесь со всем рассчитаться.

Рак: Вам придется коммуницировать с очень серьезными людьми, либо же темы для разговоров будут такими. Вторая половинка тоже может потребовать обсуждения каких-то вопросов. Но вы будете этим довольны.

Лев: «Работа-работа, перейди на Федота», — Ваши типичные мысли в период полнолуния. Вам могут доверить ответственное задание, с которым вы справитесь, если хорошенько сосредоточитесь.

Дева: Дети играют в вашей жизни важную роль, и вы сейчас это как никогда понимаете. В романтических же чувствах царит покой и ответственность перед друг другом. И вы этому очень рады.

Весы: Домашние дела требуют от вас больше времени, чем вы готовы на них потратить, а ведь придется все успевать, иначе никак. Обратите внимание на своих родителей, вероятно, им требуется ваша помощь и поддержка.

Скорпион: В период полнолуния вы можете обзавестись полезными серьезными новыми контактами, которые сыграют вам добрую службу в дальнейшем. Вы и сами склонны фильтровать свой круг общения и не тратить свое время попусту.

Стрелец: Тема денег стоит как никогда остро. Вам выдали зарплату, и надо ее грамотно распределить, ведь впереди важные и крупные траты, на которые может не хватить денег. Будьте мудры в финансовых вопросах.

Козерог: Полнолуние помогает взглянуть на себя как бы со стороны. Кто вы? Какой вы? Каким вас видят окружающие? Довольны ли вы своим характером и поведением? В общем, для самокопания — самое время! Только не увлекайтесь.

Водолей: Вероятно, у вас в планах какая-то поездка в далекие края, и все должно идти четко по плану, не сбивайтесь с курса. Также стоит пересмотреть свои привычки и любого рода зависимости — с чем-то пора прощаться.

Рыбы: Вы слишком халатно относитесь к социуму, вероятно, ставите себя выше него. Попробуйте взглянуть на это под другим углом: а что, если другие люди тоже имеют право на свое мнение и не обязательно с ним спорить?