Зарезавший в Мытищах жену актер не видел жизни без нее

Актер театра Владислав Бенграф, устроивший поножовщину с женой, не видел жизни без нее, так как супруга помогала ему держаться во время творческих кризисов, сообщает Baza .

Ранее актер театра «ФЭСТ» Владислав Бенграф и его 23-летняя супруга Евгения зарезали друг друга в Мытищах. Предварительно, причиной смертельной ссоры стало решение жены развестись.

Бенграф говорил, что в карьере были очень тяжелые периоды. Одно время мужчина жаловался, что быт вынуждает его расставлять приоритеты иначе, поэтому работать в театре и делать прочие дела больше не выходит. Но из труппы актер не уволился, а руководство разрешило уменьшить нагрузку. В итоге артист продолжил выходить на сцену, хотя и гораздо реже.

Кроме того, мужчина пережил предательство и глубокую депрессию. Выбраться получилось благодаря звонку от знакомого, после чего он начал сниматься и играл, мало спал, но «чувствовал себя счастливым».

Кроме того, причиной перемен в лучшую сторону он назвал жену. По его словам, именно супруга делала его жизнь прекрасной. Но в последнее время пара часто ссорилась. Они то разъезжались, то съезжались, и соседям иногда приходилось вызывать полицию после их ссор.

