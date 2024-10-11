Зарезавшая сестер 13-летняя девочка из Тольятти заранее готовилась к убийству

Зарезавшая двух младших сестер 13-летняя школьница из Тольятти заранее подготовилась к убийству, сообщает Baza .

Девочка рассказала следователям, что давно планировала преступление. В день трагедии она взяла нож и спрятала его в своей комнате.

Школьница призналась, что сомневалась, стоит ли ей совершать убийство. Однако она укрепилась в своих намерениях, когда сестры начали мешать ей делать уроки.

Сейчас девочка лежит в психиатрической клинике под охраной. Скорее всего, ее признают вменяемой.

Врачи считают, что школьница хотела сделать больно отчиму, который избивал ее мать, поэтому решилась на преступление. Кроме того, девочка считала, что вся родительская любовь достается ее младшим сестрам.

Ранее было озвучена еще одна версия того, почему девочка убила сестер. Следствие считает, что родители заставили школьницу сидеть с младшими детьми, тогда как она хотела гулять с друзьями.