Тропический ливень добрался до Калуги и размыл дороги

После сильного дождя Калуга оказалась под водой. Движение в городе сильно затруднено, особенно в центре и на Гагаринском мосту, сообщает SHOT .

Тропический ливень весь день заливал Москву и Подмосковье, но затем добрался и до Калуги. По словам местных жителей, из-за стихийных рек, которые появились на дорогах, образовались огромные пробки. Автомобилисты вынуждено «плывут» на машинах по проезжей части. Соответствующие видео уже появились в Сети.

По словам жителей Калуги, ходить по улицам стало трудно из-за резкого подъема воды. На площади Старый Торг дождь размыл часть дороги. Некоторые автомобилисты теряют номерные знаки.

Синоптики не радуют прогнозами — 16 июля в городе снова ожидаются дожди.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 15 июля стало самым дождливым днем в истории Московского региона за последние 76 лет.

https://t.me/shot_shot/84130?single