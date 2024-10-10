Стала известна причина расправы 13-летней девочки из Тольятти над сестрами

13-летняя школьница из Тольятти убила двух младших сестер из-за того, что родители заставляли сидеть с ними. Следствие считает эту версию одной из основных, сообщает SHOT .

Близкие семьи рассказали, что у родителей не было времени сидеть с детьми — они постоянно оставляли их на старшую дочь. В день убийства девочка собиралась отправиться на прогулку с друзьями, но родители опять попросили ее остаться с младшими детьми. Мать и отчим отправились в полицию, чтобы написать заявление о проникновении в квартиру.

Когда школьница в очередной раз осталась приглядывать за малышами, она пришла в бешенство. Отмечается, что у девочки уже наблюдались серьезные проблемы с психикой — у нее были неконтролируемые вспышки гнева. Школьница наблюдалась у психологов.

Оставшись с малышками, девочка пришла в ярость. Разозлившись, она взяла нож и зарезала двух сестер. Кроме того, одну из малышек она покусала за шею. Также девочка пошла на убийство из мести к отчиму, который избивал ее мать. Школьница обрушила всю злость на его детей.

Девочку отправили в психбольницу. Предварительно, ее могут отправить на принудительное лечение, если у нее обнаружат наличие психического расстройства.