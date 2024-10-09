Адвокат ответил, что ждет сознавшуюся в убийстве сестер 13-летнюю девочку

В Тольятти изучается убийство двух девочек, в котором созналась их 13-летняя сестра. Адвокат Даниил Лунев заявил, что, если экспертиза установит наличие психического расстройства у признавшейся, и вина девочки будет доказана, то она может быть принудительно направлена на лечение, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам правозащитника, если специалисты психдиспансера выявят у пациентки психические отклонения, то несовершеннолетнюю могут поместить в лечебное учреждение для реабилитации или в специнтернат для не достигших 18-летнего возраста.

В случае, если предполагаемая убийца сестер будет признана психически здоровой, то она все равно не будет находиться под уголовным преследованием. Однако родители девочки могут быть привлечены к административной ответственности и заплатить штраф в размере от 100 до 500 рублей.

«К ответственности привлечь ее никак. Возможно, только родителей за ненадлежащее воспитание», — заключил адвокат.

Ранее сообщалось, что в квартире одного из домов в Тольятти обнаружили тела двух маленьких девочек со множественными ножевыми ранениями шеи и туловища. В расправе призналась их 13-летняя сестра.