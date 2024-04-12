Зарезанную ножом женщину нашли в квартире на севере Москвы

Доследственная проверка организована по факту обнаружения тела женщины 1969 года рождения с ножевым ранением в квартире на севере столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

В пятницу в одной из квартир в многоэтажном доме в Керамическом проезде обнаружено тело женщины с ножевым ранением в области живота.

Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили возле жилых домов на улице Кусковской в Москве.