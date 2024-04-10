Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили на улице Кусковской в Москве
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Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили на улице Кусковской в Москве, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Тело мужчины с признаками насильственной смерти было найдено возле жилых домов.
Сотрудники прокуратуры координируют работу правоохранительных органов по данному делу.
На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего и идет принятие процессуальных решений.