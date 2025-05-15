Зарезали и устроили пожар: жестокое убийство произошло в Краснодарском крае

Двое мужчин жестоко расправились с женщиной в Краснодарском крае

В Краснодарском крае двое мужчин расправились с женщиной, поместили ее тело в ковер, а затем устроили пожар, чтобы скрыть улики, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел в хуторе Зарченый Усть-Лабинского района. Двое мужчин и их жертва находились в частном доме.

Преступники зарезали женщину, а затем спрятали тело в ковер. После они подожгли дом.

На место прибыли пожарные. Они обнаружили тело. В ходе экспертизы было установлено, что на теле женщины есть характерный порез от ножа.

Преступников вычислили и задержали. Они оказали сопротивление. Известно, что один из задержанных ранее был судим за тяжкие преступления.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Также в отношении задержанных составлены административные протоколы за неповиновение полиции.

Ранее в Перми 16-летний подросток зарезал бабушку и дядю. Это произошло в результате бытового конфликта.