Зарезали и подожгли: 2 трупа нашли в Подмосковье

сегодня в 11:49

Трупы убитых мужчин нашли в доме после пожара в Дмитрове

Два трупа мужчин обнаружили в сгоревшем доме в Дмитрове. По предварительным данным, их убили, а затем подожгли, сообщает «112» .

Одному мужчине было 45 лет, а второму 50. Правоохранители считают, что им нанесли несколько ножевых ранений.

Чтобы замести следы преступления, злоумышленники подожгли дом. По факту трагедии проводится проверка.

