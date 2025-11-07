Зарезал отца, ранил мать: пьяный бывший ворвался в дом, чтобы убить девушку

Трагедия произошла в Тульской области. Пьяный молодой человек ворвался в дом своей бывшей девушки, чтобы убить ее, но вместо этого расправился с ее отцом и ранил мать, сообщает «112» .

26-летний парень выпил алкоголь и ворвался в дом по улице Саратовской, где жила его бывшая девушка. Сначала он несколько раз ударил ножом ее отца, а затем исполосовал мать.

Мужчина скончался на месте, женщину госпитализировали. При этом бывшую возлюбленную в доме убийца не обнаружил, хотя был уверен, что она там. После совершения преступления парень поджег кухню и сбежал, но недалеко. Его быстро задержали.

Ранее полицейские идентифицировали предполагаемую подозреваемую в убийстве пятилетней девочки. Ей оказалась мать погибшей.

