сегодня в 15:36

5-летнюю девочку в Челябинске зарезала ее мать

Полицейские идентифицировали предполагаемую подозреваемую в убийстве пятилетней девочки. Ей оказалась мать погибшей, сообщает в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемой 43 года. После гибели дочки она попыталась спрятаться в Республике Башкортостан.

Правоохранители задержали подозреваемую в соседнем регионе. Ее отвезли в следственные органы.

Труп пятилетней девочки нашли днем 3 ноября в одной из съемных квартир на улице 250-летия в Челябинске. Тело было изрезано острым предметом. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 пункту «в» Уголовного кодекса России («Убийство малолетнего»).

