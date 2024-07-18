Запросивший экстренную посадку индийский самолет приземлился в Красноярске

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Пассажирский самолет авиакомпании Air India рейсом Дели — Сан-Франциско, который запросил экстренную посадку в Красноярске, успешно приземлился в международном аэропорту имени Дмитрия Хворостовского, сообщает Mash .

На борту воздушного судна находятся находились 216 пассажиров и 16 членов экипажа. По предварительной информации, причиной экстренной посадки стали проблемы с двигателем.

По словам представителей авиакомпании, во время полета рейсом Дели — Сан-Франциско у самолета отказал один из двигателей. Причины случившегося предстоит выяснить специалистам. Перед вылетом самолет проверяли индийские инженеры.

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