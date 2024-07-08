Boeing взяла на себя вину за крушение двух самолетов в 2018–2019 годах

Авиакомпания Boeing признала вину по делу о крушении двух лайнеров

Американская компания Boeing признала вину по делу о крушении двух авиалайнеров 737 Max в 2018–2019 годах. Корпорация обвинялась в преступном мошенничестве, сообщает Газета.ru со ссылкой на источник агентства Reuters в минюсте США.

До этого ожидалось, что корпорация пойдет на сделку со следствием. В рамках нее Boeing должна была потратить 455 миллионов долларов на улучшение безопасности своих самолетов, а также заплатить штраф в размере 243,6 млн долларов.

Издание Reuters отмечало, что компания рискует столкнуться с проблемами при заключении госконтрактов, когда признает вину по уголовному делу.

Позже появилась информация, что Boeing решила пойти на сделку с американским министерством юстиции.