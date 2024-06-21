Заползший в ухо таракан терроризировал жителя Серпухова

34-летний житель Серпухова попал в неприятную ситуацию — ему в ухо заполз таракан. Чтобы избавиться от насекомого, ему пришлось обратиться к врачам, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Сейчас мужчина находится в хорошем настроении, но еще вчера ему было не до смеха. Таракан залез в ухо жителю Серпухова, пока тот спал.

В итоге он до крови разодрал орган слуха, но так и не смог извлечь насекомое. Мужчине смогли помочь только медики.

В материале РИАМО читайте инструкцию на случай, если в доме завелись тараканы.