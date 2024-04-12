Он рычит, и кричит, и усами шевелит: как избавиться от тараканов в квартире или доме

Черные тараканы любят не только квартиры, но и частные дома – их привлекают пространства в стенах или, например, под полом.

Рыжие, как правило, гораздо мельче черных и более плодовитые. Они в основном живут в многоэтажных домах и мигрируют из квартиры в квартиру. В частных домах встречаются заметно реже.

Тараканов всего насчитается несколько тысяч видов, однако чаще всего жильцы домов и квартир могут встретить лишь два из них – рыжих и черных.

Откуда берутся тараканы

Фото - © Erik Karits/Unsplash.com

Усатые вредители могут найти много способов попасть к вам в квартиру или в дом. Причем им будет все равно: вычищенная у вас до блеска квартира или, напротив, запущена настолько, что уборки не видела последние несколько месяцев.

Тараканы переползают в жилище через вентиляцию, мусоропровод, щели в стенах, канализационные сливы и даже через открытое окно. Если соседи обнаружили тараканов и начали их травлю, то практически со стопроцентной вероятностью они переползут к вам.

Тараканов можно случайно завезти из какого-нибудь отеля или от гостей – насекомое незаметно заползает в сумку и с комфортом перемещается к вам в дом.

Особенно неприятно, если первый этаж дома занимает какой-нибудь магазин. Продуктовые магазины часто травят насекомых и грызунов, и они вынуждены спасаться бегством по вентиляции в сторону квартир.

Канализационные тараканы – тоже не редкость в квартирах. Они обладают мощными челюстями, а на лапках у них имеются цепкие когти и шипы, так что они могут пробраться где угодно. Кроме того, им жизненно необходима вода, без которой они могут прожить всего неделю. Поэтому канализационная труба для них – идеальное место для кладки яиц. Вылезти они могут через раковину на кухне, в ванной комнате, через унитаз. Еда для них – все, что попадается на глаза: остатки пищи, старая бумага, клей, даже средства гигиены (например, мыло).