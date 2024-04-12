Он рычит, и кричит, и усами шевелит: как избавиться от тараканов в квартире или доме
Фото - © Иван Рябоконь / Фотобанк Лори
В материале РИАМО – инструкция на случай, если дома завелись тараканы.
Какие бывают тараканы в квартирах и домах
Фото - © Олег Тараканов / Фотобанк Лори
Тараканов всего насчитается несколько тысяч видов, однако чаще всего жильцы домов и квартир могут встретить лишь два из них – рыжих и черных.
Рыжие, как правило, гораздо мельче черных и более плодовитые. Они в основном живут в многоэтажных домах и мигрируют из квартиры в квартиру. В частных домах встречаются заметно реже.
Черные тараканы любят не только квартиры, но и частные дома – их привлекают пространства в стенах или, например, под полом.
Откуда берутся тараканы
Фото - © Erik Karits/Unsplash.com
Усатые вредители могут найти много способов попасть к вам в квартиру или в дом. Причем им будет все равно: вычищенная у вас до блеска квартира или, напротив, запущена настолько, что уборки не видела последние несколько месяцев.
Тараканы переползают в жилище через вентиляцию, мусоропровод, щели в стенах, канализационные сливы и даже через открытое окно. Если соседи обнаружили тараканов и начали их травлю, то практически со стопроцентной вероятностью они переползут к вам.
Тараканов можно случайно завезти из какого-нибудь отеля или от гостей – насекомое незаметно заползает в сумку и с комфортом перемещается к вам в дом.
Особенно неприятно, если первый этаж дома занимает какой-нибудь магазин. Продуктовые магазины часто травят насекомых и грызунов, и они вынуждены спасаться бегством по вентиляции в сторону квартир.
Канализационные тараканы – тоже не редкость в квартирах. Они обладают мощными челюстями, а на лапках у них имеются цепкие когти и шипы, так что они могут пробраться где угодно. Кроме того, им жизненно необходима вода, без которой они могут прожить всего неделю. Поэтому канализационная труба для них – идеальное место для кладки яиц. Вылезти они могут через раковину на кухне, в ванной комнате, через унитаз. Еда для них – все, что попадается на глаза: остатки пищи, старая бумага, клей, даже средства гигиены (например, мыло).
Как понять, что в доме завелись тараканы
Фото - © Олег Тараканов / Фотобанк Лори
- Заметить их, включив ночью свет на кухне или в ванной комнате.
- Наличие черных небольших точек на обоях, книгах, полу, мебели. Как правило, это говорит о том, что в доме завелись насекомые, чаще всего они указывают на тараканов.
- Если осмотреть плинтуса, места за мебелью, в углах комнат, то можно заметить отложенные яйца тараканов.
Почему заводятся тараканы
Фото - © Erik Karits/Unsplash.com
Как уже говорилось выше, тараканы могут завестись даже у чистюль. Однако есть несколько нюансов, которые повышают риск возникновения ситуации, когда тараканы захотят поселиться в помещении.
- Неубранная еда на кухне и в других комнатах. Зачастую человек не замечает, что за плиту упал кусочек пищи, а под диваном уже образовалось целое море крошек от булочек или чипсов.
- Протекающая сантехника. Тараканы обожают влажность и в целом воду. В таком случае они будут гнездиться неподалеку от источника воды.
- Соседи проводят дезинфекцию. Нужно быть настороже: тараканам ничего не остается, кроме как бежать в соседние квартиры.
- Принесли в сумке. Бывает, к вам приезжает друг, а в сумке или чемодане случайно перевез таракана, который заполз туда в поезде или в ином общественном транспорте.
Как избавиться от тараканов
Фото - © Elnur / Фотобанк Лори
Чтобы избавиться от тараканов, необходимо запастись терпением, поскольку, возможно, для полного уничтожения насекомых потребуется время.
- Заблокируйте тараканам доступ к еде. Для этого нужно убрать с открытых пространств все крупы, муку, сахар. В идеале пересыпать их из «родных» пакетов в пластиковые или стеклянные контейнеры с плотными крышками. Если в доме есть животные, кормите их перед сном, а на ночь убирайте корм в труднодоступное для тараканов место. Кстати, корм желательно тоже пересыпать в контейнер.
- Перекройте плотно воду, уберите все графины с водой, чайники оставляйте пустыми. Обязательно нужно насухо протирать область на столе вокруг раковины, плитку. В ванной комнате тоже должно быть сухо.
- Проведите генеральную уборку квартиры. Да, придется не просто пропылесосить и протереть все поверхности, но и заглянуть в труднодоступные места, а пол помыть с чистящими средствами, чтобы оттереть засохшие капли масла или прилипшую каплю варенья. Обязательно протереть пространство под холодильником и плитой, под предметами мебели. Стоит также промыть изнутри духовой шкаф и микроволновку, а также тостер и иные бытовые приборы, где может образоваться осадок.
- Поскольку тараканы могут пробраться от соседей, стоит заделать все щели в доме. Особое внимание нужно уделить отверстиям вокруг труб.
- Заделайте щели в плите и бытовой технике. У тараканов не должно быть возможности спрятаться.
- Сообщите соседям, живущим сбоку, сверху и снизу от вас, о том, что вы планируете травить тараканов. Это будет вежливое и правильное решение: зная о вашем намерении, они, скорее всего, тоже предпримут меры против нашествия усатых вредителей.
- Приготовьте и разложите отраву в местах, где вы видели тараканов. Отраву можно приобрести в магазинах или онлайн – на маркетплейсах. Выбирать следует исходя из своих соображений удобства: бывают отравы в виде спрея, порошка, геля. Перед покупкой желательно почитать отзывы людей, которые уже опробовали данное средство в действии.
- Выше указанные советы в большинстве случаев помогут избавиться от тараканов. Однако правильнее всего было бы вызвать СанЭпидемСтанцию, которая обладает необходимой квалификацией и имеет нужные препараты и оборудование для уничтожения насекомых.
Народные методы борьбы с тараканами
Фото - © Nowshad Arefin/Unsplash.com
- Промораживание помещения. Тараканы боятся холода, а потому им очень не понравится, если вы откроете форточки в квартире и оставите их нараспашку хотя бы на полчаса.
Впрочем, у способа есть свои минусы: он сработает только в период от поздней осени до ранней весны, когда стоит минусовая температура. Кроме того, если помещение отапливается, то тараканы могут переползти в укромное теплое место.
- Самодельные ловушки. Эти ловушки безопаснее для человека, поскольку не содержат токсичные яды, но несут вред тараканам. Сделать такие ловушки довольно просто: можно взять любой пластиковый или стеклянный сосуд (подойдет банка или бутылка), смазать стенки чем-нибудь липким, а в внутрь положить лакомство. Это может быть хлеб, кусочек булочки, печенье. Поставить их нужно в тех местах, где вы видели тараканов чаще всего.
- Отпугивающие запахи. Больше всего они боятся запаха лаврового листа, ромашки и полыни. Их нужно разложить в местах, где тараканы мелькают чаще всего. Отпугнет вредителей и нашатырный спирт (разложить ватные диски или салфетки, смоченные в спирте), но этот способ лучше использовать тогда, когда в помещении не будет никаких людей. Вдыхание паров на протяжении нескольких часов является вредным.
- Приманки с борной кислотой. Этим способом часто пользовалось нынешнее пожилое поколение. На небольшие листочки нужно капнуть несколько капель яичного желтка, а сверху посыпать порошком борной кислоты. На тараканов эта смесь действует парализующе. Однако если есть дети и животные дома, нужно соблюдать меры предосторожности, чтобы они не контактировали с приманками.