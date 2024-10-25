Запекли заживо: работница магазина Walmart в Канаде нашла останки дочери в духовке

Издание People рассказало о том, что жительница Канады в процессе работы в магазине Walmart наткнулась на останки своей 19-летней дочери в духовке. Тело было очень сильно обуглено, сообщает Общественная Служба Новостей .

В связи с произошедшим проводится расследование. Пекарня приостановила свою деятельность на некоторое время. Сейчас устанавливаются причины и детали случившегося.

Стоит отметить, что три года назад девушка и ее мама перебрались из Индии в Канаду.

Ранее в Канаде задержали 30-летнюю Сабрину Колдхар, которая три дня подряд убивала людей без причины. Преступления произошли в начале октября.