Жительница Канады три дня подряд убивала людей без причины

В Канаде задержали 30-летнюю Сабрину Колдхар, которая подозревается в убийстве троих человек. Преступления произошли в начале октября, сообщает kp.ru .

Первое убийство произошло 1 октября, в своем доме была найдена мертвой 60-летняя женщина. На следующий день правоохранители прибыли на вызов о драке в парке Джона Аллана на Ниагарском водопаде, где серьезно пострадал 47-летний Лэнс Каннингем. В результате его не удалось спасти.

3 октября в пригороде Торонто был обнаружен раненый 77-летний Марио Билич, бывший преподаватель, который скоропостижно скончался в больнице от полученных ножевых ранений.

Следствие установило связь между происшествиями в Гамильтоне и парке, основываясь на показаниях свидетелей. Очевидцы описали одну и ту же женщину, причастную к нападениям.

В результате расследования выяснилось, что Колдхар была знакома с первой жертвой, женщиной из Торонто, в то время как Каннингем и Билич стали случайными жертвами. Полиция охарактеризовала действия Сабрины как бессмысленные, поскольку нападения на мужчин произошли без видимой причины.