Замоскворецкий суд Москвы арестовал Владимира Головченко до 12 июня

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Замоскворецкий суд Москвы арестовал агента СБУ Владимира Головченко до 12 июня за организацию покушения на бывшего полковника СБУ Василия Прозорова, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москва.

Суд постановил признать меру пресечения под стражу в отношении обвиняемого до 12 июня 2024 года.

Ранее обвиняемого в подрыве машины бывшего сотрудника СБУ Украины Василия Прозорова арестовали на 2 месяца.

Обвиняемый имеет вид на жительство в Украине и постоянно проживал именно там. Убийство заказали спецслужбы.

Ранее автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий Василию Прозорову, взорвался, как только мужчина повернул ключ в замке зажигания.