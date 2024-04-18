Замоскворецкий суд Москвы арестовал Владимира Головченко до 12 июня
Замоскворецкий суд Москвы арестовал агента СБУ Владимира Головченко до 12 июня за организацию покушения на бывшего полковника СБУ Василия Прозорова, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москва.
Суд постановил признать меру пресечения под стражу в отношении обвиняемого до 12 июня 2024 года.
Ранее обвиняемого в подрыве машины бывшего сотрудника СБУ Украины Василия Прозорова арестовали на 2 месяца.
Обвиняемый имеет вид на жительство в Украине и постоянно проживал именно там. Убийство заказали спецслужбы.
Ранее автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий Василию Прозорову, взорвался, как только мужчина повернул ключ в замке зажигания.