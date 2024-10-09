сегодня в 14:21

Замначальника центра «Э» по Челябинской области задержали со стрельбой

Силовики задержали со стрельбой замначальника центра «Э» по Челябинской области Александра Калитюка, которого подозревают в посредничестве при получении взяток, сообщает SHOT .

ФСБ несколько дней следила за сотрудником челябинского центра по противодействию экстремизму. Когда силовики нагрянули к нему домой, Калитюк попытался скрыться, уехав на автомобиле.

За ним устроили погоню со стрельбой на улице Братьев Кашириных. В результате подполковника все же удалось задержать.

По предварительным данным, Калитюк мог был посредником в передаче взяток от коммерсанта одному из судей.

Ранее ФСБ задержала ульяновского сатаниста, пропагандирующего ЛГБТ*. Он склонял подчиненных к идее однополых отношений.

*Организация признана экстремистской в РФ и запрещена.