ФСБ задержала ульяновского сатаниста, пропагандирующего ЛГБТ*

На видео силовики скрутили мужчину лицом в пол. Также на задержанного надели наручники. Судя по всему, это произошло в его доме.

По версии правоохранителей, мужчина, будучи директором медицинского учреждения, «являлся сторонником сатанизма». Он также склонял подчиненных к идее однополых отношений как «способу приобщения к дьяволопоклонничеству».

Кроме того, задержанный утверждал, что, если люди примут указанный культ, то получат финансовое благополучие и поднимутся вверх по карьерной лестнице.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 133 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ.

*Организация признана экстремистской в РФ и запрещена.