Замгубернатора Вологодской области задержали за драку в баре Петербурга

Утром 19 октября заместителя губернатора Вологодской области Ивана Иноземцева задержали правоохранители после драки в баре гостиницы на Биржевой линии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает « Фонтанка ».

Инцидент произошел 19 октября примерно в 05:00. Иноземцев, предположительно, познакомился в баре гостиницы с другим мужчиной. Во время разговора вспыхнул конфликт, затем произошла драка. В ход пошли даже стулья.

На место потасовки вызвали полицейских и росгвардейцев. Правоохранители забрали в отделение МВД троих человек. Среди них были Иноземцев, его знакомый и их оппонент.

Последний может быть гендиректором компании, специализирующейся на продаже электронного оборудования. На всех троих составили протоколы по статье о мелком хулиганстве. Задержанные, как сообщается, были в состоянии алкогольного опьянения.

По информации «Фонтанки», Иноземцев во время потасовки был травмирован. Ему понадобилась медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области перестали работать или изменили профиль деятельности сотни алкомаркетов. Власти региона борются со специализированными алкогольными сетями. Губернатор Георгий Филимонов отмечал, что подобные магазины несут опасность для здоровья жителей региона.

