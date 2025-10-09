В Вологодской области закрылись сотни алкомаркетов

В рамках масштабной кампании по сокращению специализированной алкогольной розницы в Вологодской области уже прекратило работу более половины алкомаркетов. Губернатор Георгий Филимонов сообщил, что из 610 магазинов, торговавших спиртным в марте, 388 уже закрылись или изменили профиль деятельности, пишет Life.ru .

Особенно заметны изменения в крупнейших городах региона. В областном центре перестали работать 94 из 118 алкогольных точек, а в Череповце — 197 из 265. Из 87 небольших питейных заведений в этих двух городах сейчас действуют только 43.

Региональные власти целенаправленно борются именно со специализированными алкогольными сетями. По мнению губернатора, такие магазины представляют наибольшую угрозу для здоровья населения. Приостановка лицензий известной сети «Красное & Белое» является частью этой политики.

Одновременно предпринимателям предлагают альтернативу — перепрофилировать свои торговые точки в универсальные магазины шаговой доступности с широким ассортиментом товаров.

Губернатор сообщил, что до 15 октября сеть магазинов «Северный градус» завершит полный ребрендинг. Торговые точки будут работать под новым названием «Каждая покупка в радость».

Изменения коснутся не только вывесок. Компания значительно пересмотрит ассортиментную политику. По информации губернатора, доля алкогольной продукции в обновленных магазинах составит лишь пятую часть от всех предлагаемых товаров.

