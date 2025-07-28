Филимонов: в Вологодской области запретили продажу алкоголя в «Красном и белом»

Власти Вологодской области временно запретили продажу алкогольной продукции в 58 магазинах сети «Красное и белое», сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

Он пояснил, что с 25 июля у компании было приостановлено действие лицензии на розничную продажу спиртного. Такое решение приняли из-за выявленных нарушений, которые торговая сеть допустила.

При этом, по словам главы области, магазины продолжают работать, но алкогольную продукцию они продавать не могут.

Большинство торговых точек этой сети располагается в Вологде и Череповце.