В Химках на вечере «Сто лет в обед» зрители увидят фрагменты спектаклей, воспоминания и закулисные истории театра

В Химках состоится юбилейный творческий вечер, посвященный важной вехе в жизни драматического театра «Наш дом». Программа «Сто лет в обед» станет теплым и искренним разговором о прошлом и настоящем театра — о людях, которые его создавали и продолжают развивать, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

13 ноября в 19:00, а также 14 и 15 ноября в 18:00 на Большой сцене зрители увидят живую летопись коллектива: фрагменты постановок, музыкальные номера и воспоминания артистов. В программе — актерские работы и рассказы о серьезных и забавных случаях, о буднях сцены и закулисья. Эти эпизоды помогут увидеть главное: как в рутине репетиций и спектаклей крепнет особое чувство дома — то самое, что появляется там, где люди годами делают общее дело, поддерживают друг друга и хранят верность профессии.

Вечер объединит разные поколения: он станет данью уважения тем, кто вкладывал силы в развитие театра, и тем, ради кого каждый раз открывается занавес. Театр «Наш дом» уже много лет — важная часть культурной жизни Химок: это пространство, где традиции не только сохраняются, но и живут в новых работах, отзываясь в зрительном зале. Юбилейный вечер — возможность еще раз отметить этот вклад и стать сопричастным большой театральной истории. Возрастное ограничение: 12+.

Билеты можно приобрести онлайн в разделе «Афиша» на сайте театра или в кассе по адресу: ул. Калинина, 2 (адрес Большой сцены).

В 2026 году Химкинский драматический театр «Наш дом» отмечает свое 30‑летие: осенью 1996 года он официально получил статус профессионального.

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