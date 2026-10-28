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«Никто не собирается»: в Кремле отсекли надежды Европы на участие в переговорах

За стол переговоров по украинскому урегулированию представителей Европы приглашать не планируется — стороны договорились о возобновлении трехсторонних контактов только в составе России, Украины и США. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Заявление прозвучало на фоне прошедших телефонных консультаций Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии, а также критической оценки дипломатических усилий ЕС со стороны МИД РФ.

По словам Ушакова, текущие договоренности строго ограничивают состав участников консультаций форматом «Россия — Украина — США», а вопрос какого-либо присутствия европейских дипломатов в рамках этой площадки не рассматривается.

Ранее российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, в ходе которого обсуждались аспекты мирного урегулирования и ситуация в Северной Европе.

Комментируя состоявшиеся контакты с северными соседями, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что инициатива звонков со стороны европейских лидеров демонстрирует лишь их стремление «втиснуться» в диалоговый процесс. По оценке главы МИД, содержание этих бесед не принесло новых конструктивных предложений, а позиции европейских государств по-прежнему не демонстрируют признаков существенных изменений.

В российской дипломатической службе подчеркивают, что ключевые параметры переговоров формируются непосредственно между участниками трехстороннего формата.

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