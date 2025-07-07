Замглавы отдела управления имуществом «Росавтодора» упал на совещании и умер

В министерстве транспорта России 7 июля произошла еще одна смерть. Внезапно прямо во время совещания скончался 42-летний Алексей Корнейчук, который резко встал с места, затем замертво упал на пол, помочь ему не смогли, сообщает Baza .

Предварительно известно, что Корнейчук скончался в здании Минтранса на Старой Басманной улице в Москве. В это время шло совещание. Что именно обсуждали чиновники, не уточняется.

В какой-то момент 42-летний Корнейчук резко встал со своего места и тут же рухнул на пол. Присутствующие бросились ему на помощь, вызвали врачей, однако те оказались бессильны. Замначальника управления имуществом «Росавтодора» скончался на месте.

Ранее 7 июля президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Минтранса РФ Романа Старовойта. Спустя несколько часов тело экс-министра со следами насильственной смерти нашли в салоне его автомобиля. Предварительно известно, что Старовойт совершил самоубийство, на месте работают следователи.